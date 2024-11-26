Шольц: Разговоры с Путиным никогда не были приятными, но они нужны

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил в защиту своего спорного телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, сообщает "Европейская правда".

Шольц отметил, что неоднократно разговаривал с лидером Кремля по телефону до конца 2022 года.

"И это никогда не были приятные разговоры. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", – сказал канцлер Германии.

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Он отметил, что в Германии есть люди, которые верят, что "простой телефонный звонок принесет мир на следующий день". Но, по его словам, "конечно, это не так".

Шольц рассказал, что в последнем телефонном разговоре "все аргументы были повторены снова", и для него было важно также повторить свои аргументы российскому главе.

"А именно: господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", – сказал Шольц.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут позора Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.