СМИ: Советник Трампа просил деньги за содействие кандидатам на должности в новой администрации

Один из советников Трампа Борис Эпштейн якобы просил деньги у лиц, заинтересованных работать в будущей администрации, за продвижение их кандидатур.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на двух собеседников, пишет "Европейская правда".

Ситуацию якобы описали во внутреннем документе, который подготовили юристы Дональда Трампа по его распоряжению – когда до него долетели слухи, что советник хотел какого-то вознаграждения для себя от потенциальных кандидатов. Ранее о существовании такого доклада сообщил телеканал CNN.

Борис Эпштейн, который является одним из ключевых советников Трампа, якобы просил претендентов на должности в новой администрации выплачивать ему гонорар за консультационные услуги в обмен на лоббирование их кандидатур. Эпштейн играл весомую роль в подготовке работы новой администрации, проводя длительное время на вилле Трампа в Мар-а-Лаго и предлагая ему кандидатов на те или иные должности.

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Среди тех, у кого Эпштейн безуспешно просил такое вознаграждение, якобы Скотт Бессент, который в итоге стал кандидатом на должность министра финансов.

Согласно документу, после первого собеседования Бессента с Трампом еще в феврале Эпштейн пригласил его на обед в ресторан и там попросил о ежемесячном гонораре в размере 30 тысяч долларов за продвижение его кандидатуры. Тот не согласился. Впоследствии было еще одно предложение, которое тот тоже отклонил.

Также в документе говорится, что Эпштейн сконтактировал с сотрудником предыдущей администрации Трампа, который сейчас является подрядчиком в оборонной сфере, и захотел от него ежемесячно 100 тысяч долларов в течение переходного периода в обмен на лоббирование в Пентагоне. Тот отказался и потом давал показания юристам Трампа.

Доклад завершили выводом, что Трампу стоит приостановить сотрудничество с Эпштейном из-за всех рисков, которые создало такое поведение, а самому советнику могут грозить даже уголовные обвинения.

Эпштейн отвергает все обвинения.

Консервативный портал Just the News взял комментарий у Трампа и тот раскритиковал действия своего соратника.

"Пожалуй, у любого президента есть вокруг такие люди, которые пытаются заработать на этом... Это позорные случаи, но такое случается. Но никто из тех, кто работает на меня в любой роли, не должен пытаться зарабатывать", – цитируют Трампа.

Напомним, в США закрыли федеральное дело против Дональда Трампа относительно его влияния на результаты президентских выборов 2020 года, кульминацией которых стал штурм Капитолия.

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