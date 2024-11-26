В США закрыли дело против Трампа за вмешательство в выборы 2020 года

В США закрыли федеральное дело против новоизбранного президента Дональда Трампа относительно его влияния на результаты президентских выборов 2020 года, кульминацией которых стал штурм Капитолия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC News.

Накануне специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит подал ходатайство к судье Тане Чуткан, в котором сослался на политику Минюста США не преследовать президентов за федеральные уголовные преступления.

Смит считает, что уголовное преследование действующего президента нарушило бы Конституцию США, подрывая способность главы исполнительной власти страны выполнять свои функции.

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Судья Таня Чуткан в ответ закрыла дело, оставив открытой маловероятную возможность судебного преследования Трампа в будущем.

Чуткан объяснила, что закрытие дела не повредит "общественным интересам". Она также согласилась с аргументом Смита о том, что когда Трамп покинет пост, президентский иммунитет на него не будет распространяться.

Однако крайне маловероятно, что любой прокурор попытается выдвинуть те же обвинения в будущем – отчасти потому, что срок давности для таких преступлений истечет.

В деле, о котором идет речь, Трампа обвиняют в преступлениях, связанных с попытками повлиять на исход выборов 2020 года, когда победил демократ Джо Байден. В начале месяца Чуткан приостановила его рассмотрение, чтобы дать спецпрокурору время изучить возможность привлечения Трампа к ответственности.

Другое федеральное уголовное дело о ненадлежащем хранении секретных документов в резиденции Трампа было закрыто.

Тем временем вынесение приговора Трампу по уголовному делу в Нью-Йорке, где его обвиняют в нарушении финансирования избирательной кампании через плату порнозвезде Сторми Дэниелс, отложили на неопределенный срок.