Министр обороны Эстонии: Присылайте Украине инвестиции в "оборонку", а не иностранные войска

Украина нуждается в деньгах, инвестированных в собственную военную промышленность, а не иностранных войск, чтобы вести войну против России.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью The Hill, передает "Европейская правда".

В то время как президент Байден снял ограничения на поездки американских военных подрядчиков в Украину для оказания помощи в техническом обслуживании и ремонте оборудования, европейские лидеры, как сообщается, обсуждают, отправлять ли войска в Украину для обучения и оказания помощи.

Но Певкур считает, что риски такого шага перевешивают преимущества, даже если Украина сталкивается с нехваткой живой силы и борется за поддержание боевого духа, а Россия развертывает тысячи северокорейских войск для усиления своих фронтовых сил.

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"Насколько я знаю, украинцы могут справиться со всем этим, когда мы сможем предоставить им все необходимое для борьбы с Россией", – сказал Певкур.

Министр обороны Эстонии сказал, что неожиданная операция Украины в Курской области России в августе была упущенной возможностью увеличить поддержку Киева.

"Во время Курского контрнаступления был огромный импульс в этой войне, но тогда украинцам не хватило ни техники, ни огневой мощи, чтобы продвинуться дальше", – сказал он.

"Я считаю, что это была упущенная возможность для украинцев вместе с Западом. ... Мы должны совместно решить, помогаем ли мы Украине бороться или побеждать? И если вы хотите помочь им победить, вы должны сделать этот дополнительный шаг", – отметил министр.

Певкур призвал к новому толчку в финансировании инвестиций Украины в собственное военное производство, отметив, что украинцы строят за год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем производится, например, во Франции.

"Их промышленность действительно наращивает производство", – сказал он.

По словам Певкура, украинская промышленность способна производить военной техники на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но она может потратить лишь 15 миллиардов долларов.

"Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше возможностей. Поэтому когда вам нечего дать из собственных запасов, дайте им деньги – это простое послание", – заявил он.

Как сообщалось, Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия.

Перед этим министр обороны Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины