Немецкий генерал: РФ за 5 лет хочет достичь возможностей для новой агрессии

В Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы мочь осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом рассказал в разговоре с журналистами в Киеве руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг.

Он отметил, что Россия является сейчас и останется в обозримом будущем самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом.

"Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с восточными соседями Германии", – отметил Фройдинг.

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Немецкий генерал пояснил, что Россия готовится увеличить свою военную мощь и численность своей армии.

"Мы очень четко видим временные рамки и понимаем, что к 2029 году, то есть за 5 лет, российские вооруженные силы стремятся достичь таких военных возможностей, которые позволили бы им осуществить любую новую агрессию, в том числе против государства НАТО. Мы полностью осознаем это, и среди нашего населения также растет осознание этого", – сказал немецкий военный.

Фройдинг также сообщил, что в декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, одна из опций - переговоры на высшем уровне.

Также генерал анонсировал передачу Украине еще двух IRIS-T до конца года.