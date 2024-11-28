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Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot

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Новости — Четверг, 28 ноября 2024, 13:11 — Кристина Бондарева

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 28 ноября сообщил о передаче Украине трех пусковых установок ЗРК Patriot.

Об этом он написал в соцсетей Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что украинцев ждет тяжелая зима, ведь разрушительные авиаудары России продолжаются.

"Именно поэтому мы передали три пусковые установки Patriot. Они спасают жизни и защищают жизненно важную инфраструктуру. Остановить российскую агрессию было и остается в наших общих интересах", – подчеркнул Брекельманс.

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Напомним, в сентябре Брекельманс анонсировал, что Нидерланды планируют "очень скоро" поставить Украине три пусковые установки к комплексу Patriot.

В конце лета тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

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