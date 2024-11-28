Укр Рус Eng

Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot

фото
Новини — Четвер, 28 листопада 2024, 13:11 — Христина Бондарєва

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

Про це він написав у соцмереж Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", – наголосив Брекельманс.

Реклама:

Нагадаємо, у вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.

Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Зброя ЗСУ
Реклама: