Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

Про це він написав у соцмереж Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", – наголосив Брекельманс.

Oekraïners gaan een zware winter tegemoet, want de verwoestende luchtaanvallen gaan maar door.



Daarom leverden we 3 Patriot-lanceerbuizen. Dit redt mensenlevens en beschermt vitale infrastructuur.



Het is en blijft in ons gezamenlijk belang de Russische agressie tegen te houden. pic.twitter.com/J5yEcq3V11