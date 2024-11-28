В Норвегии одобрили $3,2 млрд помощи Украине в 2025 году

Партии норвежского парламента в четверг, 28 ноября, поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NTB.

Норвежское правительство сначала предусмотрело в государственном бюджете 15 миллиардов норвежских крон поддержки Украины на следующий год, но оппозиция считала, что это слишком мало.

После этого власти Норвегии и оппозиция договорились об увеличении поддержки до 30 миллиардов норвежских крон, но пересмотрели сумму после встречи в четверг.

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"Это важный сигнал для Украины, которая испытывает тяжелые испытания, и это важный сигнал для тех, кто нападает", – сказал премьер Норвегии Йонас Гар Стьоре.

Норвегия в прошлом году одобрила программу "Нансен" на 75 миллиардов норвежских крон, которая предусматривает долгосрочную поддержку Украины до 2027 года – то есть с 15 миллиардами норвежских крон ежегодно.

Но в этом году власти страны предложили увеличить финансирование программы до 135 миллиардов евро и продлить ее еще на три года – до 2030-го.

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