Россия проводит "потрясающе безрассудную кампанию" саботажа в Европе, а также усиливает бряцание ядерным оружием, чтобы отпугнуть другие страны от поддержки Украины.

Об этом заявил в пятницу глава секретной разведывательной службы Британии, известной как МИ-6, Ричард Мур, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ричард Мур заявил в пятницу в Париже, что если хозяину Кремля Владимиру Путину удастся превратить Украину в вассальное государство, он не остановится на достигнутом.

"Наша безопасность – британская, французская, европейская и трансатлантическая – будет под угрозой, – сказал он.

Реклама:

"Недавно мы раскрыли потрясающе безрассудную кампанию российского саботажа в Европе, в то время как Путин и его приспешники прибегают к ядерному бряцанию саблей, чтобы посеять страх относительно последствий помощи Украине", – отметил Мур.

Он сказал, что цена поддержки Украины хорошо известна, но добавил: "Цена отказа от нее будет несравненно выше. Если Путин добьется успеха, Китай взвесит последствия, Северная Корея взбодрится, а Иран станет еще более опасным".

Мур присоединился к другим представителям западных разведок, которые предупредили об усилении российских диверсионных действий.

НАТО и западные спецслужбы заявили, что Россия стоит за растущим количеством враждебных действий в евроатлантическом регионе, начиная от постоянных кибератак и заканчивая связанными с Москвой поджогами – все это Россия отрицает.

Напомним, руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии Кристиан Фройдинг считает, что Германия сейчас является главной целью гибридных атак России в связи с ее ведущей ролью в поддержке Украины.

А генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что катастрофа грузового самолета DHL в Литве могла быть своеобразным тестом для России, чтобы исследовать слабые места стран Запада.