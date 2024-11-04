Руководительница МИД Германии прибыла в Киев

Министр иностранных дел Германии Аннелена Бербок в понедельник, 4 ноября, прибыла в Киев.

Об этом сообщил в X (Twitter) журналист немецкого Der Spiegel Кристоф Шульц, передает "Европейская правда".

Он отметил, что Бербок прибыла в Киев в рамках своего восьмого визита в Украину со времени российского полномасштабного вторжения.

По информации журналиста, глава немецкого МИД, за день до президентских выборов в США, пообещала поддерживать украинцев "до тех пор, пока мы будем им нужны".

Реклама:

Außenministerin Annalena Baerbock ist soeben zu ihrem achten Ukraine-Besuch seit dem Angriff Russlands in Kyjiw eingetroffen. Am Tag vor den US-Präsidentschaftswahlen verspricht sie den Ukrainern Unterstützung »solange, wie sie uns brauchen«. Mehr fortlaufend @derspiegel pic.twitter.com/6bsxB7ZN0W – Christoph Schult (@schultchristoph) November 4, 2024

Отметим, в мае президент Владимир Зеленский во время встречи с Бербок наградил ее орденом Ярослава Мудрого "За заслуги".

Недавно Министерство иностранных дел Германии допустило возможность введения новых санкций в отношении КНДР в случае участия северокорейских войск в войне России против Украины.