Сейм Литвы запретил поездки в РФ и Беларусь тем, кто работает с секретной информацией

Литовские законодатели в четверг, 3 октября, проголосовали за запрет чиновникам, которые имеют право работать с секретной информацией, ездить в страны, которые считаются недружественными к Литве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующую поправку к Закону о государственной и служебной тайне Сейм Литвы принял 80 голосами "за".

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас ранее заявил, что поправки направлены на то, чтобы ограничить поездки сотрудников некоторых учреждений в страны или территорий, где их присутствие может поставить под угрозу национальную безопасность Литвы.

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Правительство Литвы будет определять страны, которые попадут в список запрещенных к въезду, исходя из рисков для национальной безопасности.

Но уже известно, что запрет распространится на Россию, Беларусь и Китай – страны, которые уже ограничены для поездок военнослужащих и должностных лиц.

По оценкам Министерства обороны Литвы, новый запрет коснется около 56 тысяч человек, которые имеют доступ к секретной информации.

Ранее Сейм Литвы принял поправку к закону, запрещающую литовским профессиональным военным путешествовать в недружественные страны вне службы.