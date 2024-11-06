Конгрессвумен Спартц побеждает на выборах в Конгресс США
Американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New York Times и Associated Press.
Главной соперницей Спартц стала демократка Дебора Пикетт. В избирательном бюллетене также была также независимый кандидат Робби Слотер.
После подсчета более 90% голосов стало известно, что Спартц получила 57%, а Пикетт – 38%.
Спартц, которая является уроженкой Украины и противодействовала одобрению американской помощи Киеву, выиграла республиканские праймериз в Индиане в мае.
Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.
Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.