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Конгрессвумен Спартц побеждает на выборах в Конгресс США

Новости — Среда, 6 ноября 2024, 08:21 — Уляна Кричковская

Американка украинского происхождения Виктория Спартц победила на выборах в Палату представителей США в штате Индиана.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на New York Times и Associated Press.

Главной соперницей Спартц стала демократка Дебора Пикетт. В избирательном бюллетене также была также независимый кандидат Робби Слотер.

После подсчета более 90% голосов стало известно, что Спартц получила 57%, а Пикетт – 38%.

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Скриншот: New York Times
Скриншот: New York Times

Спартц, которая является уроженкой Украины и противодействовала одобрению американской помощи Киеву, выиграла республиканские праймериз в Индиане в мае.

Первая и единственная рожденная в Украине конгрессвумен, Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Киеву. Но накануне праймериз она изменила свою позицию и проголосовала против передачи Украине помощи в размере $61 млрд.

Спартц утверждала, что ее лояльность прежде всего направлена на Америку, и заявляла, что хочет, чтобы политика в отношении границы США и Мексики была включена в пакет помощи.

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