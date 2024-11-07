Премьер Эстонии перед встречей европейских лидеров в Будапеште: Украина будет топ-темой

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал рассказал, что дальнейшая поддержка Украины будет топ-темой неформальной встречи европейских лидеров в столице Венгрии Будапеште.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Михал сказал в комментариях СМИ перед началом встречи.

"Первой темой будет Украина, потому что война в Украине, полномасштабная российская агрессия, продолжается уже почти тысячу дней. Европа должна сделать все для того, чтобы Украина могла воплотить план победы, и продолжать стабильную поддержку", – заявил он.

Вторым пунктом премьер Эстонии назвал усиление экономической безопасности и устойчивости Европы и отметил, что имеет в виду в частности энергетическую сферу.

Реклама:

"Мы все еще тратим более 30 млрд евро на российские энергоресурсы. Это не имеет смысла, это не мудро, если мы хотим, чтобы у России исчерпывались ресурсы на войну – мы не должны обеспечивать ей поступлений", – подчеркнул Михал.

Также Михал выразил мнение, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС и что страны Европы должны сделать больше для Украины и собственной безопасности после победы Дональда Трампа в США.

Напомним, встреча в Будапеште является саммитом Европейского политического сообщества – формата, основанного по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором принимают участие не только страны ЕС, но и всего европейского региона.

Европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются согласовать свои действия перед перспективой второго президентского срока Трампа.

Сначала предполагали, что некоторые лидеры будут бойкотировать встречу, чтобы подчеркнуть свое возмущение политической линией премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.