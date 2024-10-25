Орбан и Мишель пригласили на саммит Европейского политического сообщества в Будапешт

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и венгерский премьер-министр Виктор Орбан направили приглашение лидерам на саммит Европейского политического сообщества, который состоится в Будапеште 7 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда", в распоряжении которой есть текст приглашения.

В приглашении на саммит Европейского политического сообщества упоминаются "многочисленные кризисы", в частности агрессия России против Украины, эскалация на Ближнем Востоке, миграционный кризис в Европе и вызовы перед глобальной экономикой.

"Все это ставит под угрозу мир, стабильность и процветание в нашем регионе. Мы убеждены, что решения, которые мы примем для преодоления этих кризисов, будут определять наше будущее на десятилетия вперед", – отмечается там.

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Саммит ЕПС в Будапеште, как указано, откроет пленарное заседание о вызовах безопасности, после которого состоятся четыре тематические заседания на темы миграции и экономической безопасности. Саммит завершат тематические выступления на пленарном заседании.

СМИ ранее писали, что премьер Венгрии хотел пригласить на ноябрьский "евросаммит" бывшего президента США Дональда Трампа, причем это произойдет уже после выборов в Штатах.

Тем временем лидеры по крайней мере нескольких государств ЕС рассматривают возможность бойкотировать саммит Европейского политического сообщества в Будапеште из-за действий венгерского премьера Виктора Орбана.