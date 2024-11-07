Премьер Эстонии: Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее ЕС
Глава правительства Эстонии Кристен Михал считает, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Дональда Трампа в США.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".
Михал заявил, что поддержка Украины в течение ближайших месяцев определит будущее ЕС и призвал своих коллег сделать больше для защиты Киева и самих себя.
Он считает, что разрешение РФ силой изменить границы Украины подорвет европейские ценности.
Глава эстонского правительства также призвал своих партнеров из ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять угрозе со стороны Кремля и продемонстрировать Трампу, что Европа серьезно относится к вопросам безопасности.
"Судьба европейской системы, основанной на ценностях и правилах, также будет в определенной степени решена в этом конфликте", – акцентировал Михал.
Эстонский премьер сейчас находится в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, который начинается 7 ноября. В ходе саммита европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.
В сентябре Михал заявил, что Евросоюзу следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе Европу не будут воспринимать всерьез.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне успехов Республиканской партии и Трампа на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.