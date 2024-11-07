Премьер Эстонии: Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее ЕС

Глава правительства Эстонии Кристен Михал считает, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Дональда Трампа в США.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Михал заявил, что поддержка Украины в течение ближайших месяцев определит будущее ЕС и призвал своих коллег сделать больше для защиты Киева и самих себя.

Он считает, что разрешение РФ силой изменить границы Украины подорвет европейские ценности.

Реклама:

Глава эстонского правительства также призвал своих партнеров из ЕС увеличить расходы на оборону, чтобы противостоять угрозе со стороны Кремля и продемонстрировать Трампу, что Европа серьезно относится к вопросам безопасности.

"Судьба европейской системы, основанной на ценностях и правилах, также будет в определенной степени решена в этом конфликте", – акцентировал Михал.

Эстонский премьер сейчас находится в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, который начинается 7 ноября. В ходе саммита европейские лидеры обсудят результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.

В сентябре Михал заявил, что Евросоюзу следует значительно увеличить расходы на оборону, иначе Европу не будут воспринимать всерьез.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне успехов Республиканской партии и Трампа на выборах в США заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.