Украина получит от эстонской компании тестовые ракеты ПВО, способные сбивать дроны

Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает "Европейская правда".

Об этом шла речь на встрече в Киеве заместителя министра обороны бригадного генерала Анатолия Клочко с руководством Frankenburg Technology.

Как отметило ведомство, первые образцы ракет для тестов поступят до конца 2024 года.

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Ракеты, которые испытает Украина, предназначены прежде всего для противодействия дронам и способны сбивать цели на высоте до 2 км.

Исполнительный директор Frankenburg Technology Кусти Салм акцентировал, что цель компании – выиграть эту войну.

"Для этого предлагаем образец новой недорогой ракеты для сбивания воздушных целей, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов", – поделился Салм.

Он отметил, что в случае успешных испытаний и согласия на дальнейшее использование производство этих ракет может быть организовано в Украине.

Стороны предварительно договорились, что следующим шагом может быть согласование формата финансирования производства ракет.

Как писали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, только в ночь на 8 ноября силам ПВО удалось сбить 62 вражеских дрона из 92, которыми атаковала Россия украинские регионы.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур на встрече с главой Сил обороны страны Андрусом Мерилоо обсудил возможность закупки дронов у Украины.