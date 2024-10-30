В Эстонии заинтересовались приобретением дронов у Украины

Министр обороны Ханно Певкур на встрече с главой Сил обороны Андрусом Мерилоо обсудил возможность закупки дронов у Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как указано, в Украине производят ракеты большой дальности, однако по скорости они существенно уступают западным аналогам, поэтому вместо ракет Эстония не исключает закупку украинских дронов.

"Качество дронов в Украине очень хорошее. Там производятся различные модели, и мы продолжаем работу в этом направлении. Если мы объявим тендер, то он будет открыт и для украинских предприятий. То есть мы сможем увидеть предложения как от украинских производителей, так и от эстонских и западных", – сказал Певкур.

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В ноябре Певкур встретится со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, чтобы обсудить возможности закупки вооружения.

"Мы уже обсуждали этот вопрос. Если в Украине есть компании, которые могут предложить то, что нам нужно, то (Умеров) не видит в этом политических ограничений", – отметил эстонский министр.

В ближайшие недели на заседании кабинета министров Эстонии также будут обсуждать вопрос размера помощи Украине.

Напомним, в сентябре украинский президент Владимир Зеленский обсудил со своим финским коллегой Александром Стуббом совместное производство дронов.

Также недавно литовская армия получила первую партию боевых дронов, которые изготовили литовские компании по контракту с Минобороны Литвы и из которых часть заказана для Украины.