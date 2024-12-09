Украина и Эстония в совместном заявлении призвали к усилению санкционного давления на Россию

В понедельник, 9 декабря, премьер-министры Украины и Эстонии – Денис Шмыгаль и Кристен Михал – подписали совместное заявление, в котором, среди прочего, призвали ЕС к усилению санкционного давления на Россию.

Об этом сообщил премьер-министр Украины, передает "Европейская правда".

В понедельник, 9 декабря, Шмыгаль и Михал провели встречу, по итогам которой подписали совместное заявление.

В нем, в частности, они призвали ЕС к усилению санкционного давления на Россию, установлению полного торгового эмбарго, санкциям против "Газпрома", российских нефтяных компаний и "Росатома".

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Стороны также договорились об усилении санкций для противодействия теневому флоту России.

Главы правительств стран задекларировали укрепление двустороннего партнерского сотрудничества и подтвердили решимость противостоять российскому агрессору.

Они акцентировали на безоговорочной политической поддержке Украины со стороны Эстонии по всем важным вопросам и договорились о поддержке "плана победы" президента Владимира Зеленского и приглашении Украины к членству в НАТО.

Также в заявлении акцентировали на непоколебимой поддержке Эстонией вступления Украины в Европейский Союз.

Как известно, Михал 9 декабря находится с визитом в Киеве, где он почтил память погибших воинов Украины возле Михайловского собора вместе с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцем.

Напомним, две страны Европейского Союза – Латвия и Литва – отказались поддержать проект 15-го пакета санкций ЕС на встрече постоянных представителей в Брюсселе в пятницу, 6 декабря.

Предложения, которые подготовила государствам-членам Европейская комиссия, предусматривают добавление в санкционный список 29 юридических и 54 физических лиц. Ожидается, что впервые там будут присутствовать компании из Китая – это ответ на информацию о поддержке ими военного производства в России.

Также речь идет о новых мерах для борьбы с "теневым флотом" России, которым она обходит потолок цен на нефть, транспортируемую по морю: включение в черный список 48 танкеров.