Польша возмущена осквернением мемориалов воинам Армии Крайовой в России
Новости — Вторник, 10 декабря 2024, 19:27 —
Министерство иностранных дел Польши готовит ноту протеста России из-за разрушения мемориалов воинам Армии Крайовой в селе Боровичи-Йогла Новгородской области.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.
Накануне генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге сообщило о разорении комплекса мемориалов памяти воинов польской Армии Крайовой, погибших в советских трудовых лагерях.
Судя по опубликованным консульством фото, вандализму подверглись три мемориала, расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга.
Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский назвал это "возмутительным случаем", поскольку речь идет о "местах, где лежат жертвы, это одно большое кладбище".
По его словам, местные жители сообщили польским дипломатам, что мемориалы разрушила "группа людей с тяжелой техникой". Были уничтожены кресты и части памятников, а также попытки стереть слова, написанные латинским алфавитом.
"Мы будем требовать от российской стороны в первую очередь выяснить ситуацию, провести расследование, найти и наказать виновных. Случай возмутителен, потому что это акция против человеческой памяти", – подчеркнул Вронский.
Представитель польского МИД добавил, что расположенные рядом немецкие и венгерские мемориалы не были разрушены.
Комплекс лагерей с центром в поселке Боровичи Новгородской области был одним из основных мест депортации солдат польской Армии Крайовой и крестьянских батальонов в 1944-46 годах. Через них прошли более 6 тысяч поляков, депортированных из страны НКВД.
Отметим, что генконсульство Польши в Санкт-Петербурге Россия ранее решила закрыть в ответ на закрытие ее консульства в Познани.