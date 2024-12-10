Польша возмущена осквернением мемориалов воинам Армии Крайовой в России

Министерство иностранных дел Польши готовит ноту протеста России из-за разрушения мемориалов воинам Армии Крайовой в селе Боровичи-Йогла Новгородской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Накануне генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге сообщило о разорении комплекса мемориалов памяти воинов польской Армии Крайовой, погибших в советских трудовых лагерях.

Судя по опубликованным консульством фото, вандализму подверглись три мемориала, расположенные на расстоянии нескольких километров друг от друга.

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Представитель Министерства иностранных дел Польши Павел Вронский назвал это "возмутительным случаем", поскольку речь идет о "местах, где лежат жертвы, это одно большое кладбище".

По его словам, местные жители сообщили польским дипломатам, что мемориалы разрушила "группа людей с тяжелой техникой". Были уничтожены кресты и части памятников, а также попытки стереть слова, написанные латинским алфавитом.

"Мы будем требовать от российской стороны в первую очередь выяснить ситуацию, провести расследование, найти и наказать виновных. Случай возмутителен, потому что это акция против человеческой памяти", – подчеркнул Вронский.

Представитель польского МИД добавил, что расположенные рядом немецкие и венгерские мемориалы не были разрушены.

Комплекс лагерей с центром в поселке Боровичи Новгородской области был одним из основных мест депортации солдат польской Армии Крайовой и крестьянских батальонов в 1944-46 годах. Через них прошли более 6 тысяч поляков, депортированных из страны НКВД.

Отметим, что генконсульство Польши в Санкт-Петербурге Россия ранее решила закрыть в ответ на закрытие ее консульства в Познани.