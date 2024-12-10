Польща обурена плюндруванням меморіалів воїнам Армії Крайової в Росії

Міністерство закордонних справ Польщі готує ноту протесту Росії через руйнування меморіалів воїнам Армії Крайової в селі Боровичі-Йогла Новгородської області.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Напередодні генеральне консульство Польщі в Санкт-Петербурзі повідомило про плюндрування комплексу меморіалів пам'яті воїнів польської Армії Крайової, які загинули в радянських трудових таборах.

Судячи з опублікованих консульством фото, вандалізму зазнали три меморіали, розташовані на відстані кількох кілометрів один від одного.

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Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павел Вронський назвав це "обурливим випадком", позаяк ідеться про "місця, де лежать жертви, це одне велике кладовище".

За його словами, місцеві жителі повідомили польським дипломатам, що меморіали зруйнувала "група людей із важкою технікою". Були знищені хрести й частини пам'ятників, а також спроби стерти слова, написані латинським алфавітом.

"Ми будемо вимагати від російської сторони насамперед з'ясувати ситуацію, провести розслідування, знайти і покарати винних. Випадок обурливий, тому що це акція проти людської пам'яті", – підкреслив Вронський.

Речник польського МЗС додав, що розташовані поруч німецькі та угорські меморіали не були зруйновані.

Комплекс таборів із центром у селищі Боровичі Новгородської області був одним з основних місць депортації солдатів польської Армії Крайової і селянських батальйонів у 1944-46 роках. Через них пройшли понад 6 тисяч поляків, депортованих з країни НКВС.

Зазначимо, що генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі Росія раніше вирішила закрити у відповідь на закриття її консульства у Познані.