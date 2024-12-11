Сибига рассказал, какие санкции Запада могут принудить Путина к переговорам

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что более строгие санкции Запада против России могут подтолкнуть ее к переговорам о справедливом мире в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью LB.ua.

По словам главы МИД, Запад должен ввести дальнейшие секторальные санкции против российского "теневого флота" и металлургии – продукцию последней ЕС продолжает импортировать.

Также Сибига обратил внимание на банковский сектор РФ и приветствовал решение Соединенных Штатов санкционировать это направление.

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"Мы очень внимательно следим за ростом товарооборота третьих стран, которые не применяли санкционные режимы против России, по наращиванию торговли продукцией двойного назначения", – добавил он.

Кроме того, по словам министра, дополнительным рычагом принуждения России к справедливому миру является использование замороженных активов, и Киев будет пытаться привлечь их для компенсации убытков и закупки оружия и восстановления.

Украинская сторона после избрания Дональда Трампа президентом США подчеркивала необходимость использования подхода "мир через силу" для принуждения России к завершению войны.

Заявление Сибиги прозвучало накануне одобрения послами стран ЕС 15-го пакета санкций против России, где предусмотрены более строгие меры против "теневого флота".