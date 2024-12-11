Сибіга розповів, які санкції Заходу можуть примусити Путіна до переговорів

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що більш суворі санкції Заходу проти Росії можуть підштовхнути її до переговорів про справедливий мир в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в інтервʼю LB.ua.

За словами глави МЗС, Захід має запровадити подальші секторальні санкції проти російського "тіньового флоту" і металургії – продукцію останньої ЄС продовжує імпортувати.

Також Сибіга звернув увагу на банківський сектор РФ і привітав рішення Сполучених Штатів санкціонувати цей напрямок.

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"Ми дуже уважно слідкуємо за зростанням товарообігу третіх країн, які не застосовували санкційні режими проти Росії, по нарощуванню торгівлі продукцією подвійного призначення", – додав він.

Крім того, за словами міністра, додатковим важелем примусу Росії до справедливого миру є використання заморожених активів, й Київ намагатиметься залучити їх для компенсації збитків та закупівлі зброї і відбудови.

Українська сторона після обрання Дональда Трампа президентом США наголошувала на необхідності використання підходу "мир через силу" для примусу Росії до завершення війни.

Заява Сибіги пролунала напередодні схвалення послами країн ЄС 15-го пакета санкцій проти Росії, де передбачені більш суворі заходи проти "тіньового флоту".