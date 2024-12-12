Норвегия откроет в Киеве офис для поддержки норвежских компаний, заходящих в Украину

Норвегия планирует открыть в Киеве офис, который будет помогать норвежскому бизнесу, который заинтересован участвовать в восстановлении Украины, налаживать контакты с украинским государственным и негосударственным сектором и знакомиться с возможностями.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли Норвегии, пишет "Европейская правда".

Офис – в котором будет работать возможно только один ключевой человек – задумывают как центр, который будет помогать норвежским компаниям, ознакомиться со всеми доступными инструментами и наладить связи для начала работы в Украине.

Офис будет координировать работу с норвежским посольством и другими партнерами из Северной Европы.

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Министр торговли и промышленности Цецилия Миркур отметила, что Норвегия ставит целью запустить такой офис как можно быстрее и сейчас размышляет, как лучше всего организовать его работу.

"Бизнес-сообщество хотело, чтобы на месте в Киеве был человек, который может обеспечивать поддержку и координацию усилий норвежского бизнеса... Это будет важным дополнением ко всей хорошей работе, которую уже сделали норвежские предприниматели для Украины", – отметила министр.

В ведомстве напомнили, что в сентябре в Киев вместе с министром Миркур приезжала большая делегация представителей норвежского бизнеса, а также Норвегия имела очень большую бизнес-делегацию на конференции по восстановлению Украины в Варшаве.

В конце ноября партии парламента Норвегии поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 миллиардов норвежских крон ($3,16 миллиарда) в 2025 году.

Также Норвегия обещает разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты аэропорта Жешува, который является ключевым логистическим узлом для перевозки западной помощи в Украину.

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