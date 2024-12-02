Норвегия предоставит самолеты F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты хаба помощи Украине в Польше

Правительство Норвегии пообещало разместить в Польше истребители F-35 и системы ПВО NASAMS для защиты ключевого хаба помощи Украине в Жешуве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении правительства Норвегии.

Как отмечается, Украина продолжает остро нуждаться в военной поддержке, а Польша является наиболее важным логистическим центром.

Поэтому с начала декабря 2024 года Норвегия возьмет на себя ответственность за противовоздушную оборону важнейшего узла для транспортировки как гражданских, так и военных материалов из других стран в Украину.

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"Таким образом Норвегия вносит свой вклад в обеспечение того, чтобы помощь Украине достигала места назначения, позволяя Украине продолжать свою борьбу за свободу", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Норвегия будет охранять воздушное пространство над аэропортом в Жешуве в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

"Норвегия отправляет около 100 солдат, системы противовоздушной обороны NASAMS и истребители F-35. Миссия продлится с декабря до Пасхи и будет действовать в польском воздушном пространстве. Различные члены НАТО поочередно предоставляют Польше такую защиту", – уточнили в сообщении.

О том, что Норвегия согласилась разделить с Польшей ответственность за защиту главного транзитного узла для иностранной военной помощи Украине стало известно на прошлой неделе.

Также в январе состоится развертывание в Польше немецких комплексов Patriot – тоже для усиления защиты Жешува.