Туск прокомментировал возможность отправки польских войск в Украину

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции с французским президентом Эмманюэлем Макроном прокомментировал спекуляции в СМИ относительно возможной европейской миротворческой миссии в Украине.

Заявление польского премьера приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По словам Туска, он хочет "положить конец спекуляциям на эту тему".

"Решение относительно польских действий будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Сейчас мы не планируем таких действий", – сказал он.

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В свою очередь Макрон заявил, что Украина должна решать сама.

"Прочная безопасность в Украине – это прочная безопасность в Европе", – отметил он, указав на необходимость предоставить Киеву адекватные гарантии безопасности.

Отметим, Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России

По информации издания, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря

В свою очередь маршалок нижней палаты польского парламента Шимон Головня не исключил участия польских войск в миротворческой миссии в Украине. Однак, как указал он, это должно быть под эгидой и в рамках структуры НАТО.