Послы G7 приветствовали назначение нового набсовета "Укрэнерго"

Послы государств "Группы семи" отметили назначение наблюдательного совета "Укрэнерго", который с сентября не имел достаточного количества членов после увольнения председателя правления Владимира Кудрицкого.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", они написали в X (Twitter).

Дипломаты G7 приветствовали назначение нового наблюдательного совета "Укрэнерго", отметив, что это "будет способствовать дальнейшей международной поддержке энергетической безопасности Украины на фоне постоянных жестоких атак со стороны России".

"Наблюдательный совет должен безотлагательно начать отбор нового председателя правления", – добавили они.

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Посли G7 вітають призначення нової Наглядової ради Укренерго. Це сприятиме подальшій міжнародній підтримці енергетичної безпеки України на тлі постійних жорстоких атак з боку Росії. Наглядова рада має невідкладно розпочати відбір нового голови правління – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 12, 2024

Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении в начале сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение.

Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.

В конце ноября правительство Украины согласовало назначение четырех независимых членов наблюдательного совета "Укрэнерго", а 10 декабря – трех представителей государства.