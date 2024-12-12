Посли G7 привітали призначення нової наглядової ради "Укренерго"

Посли держав "Групи семи" відзначили призначення наглядової ради "Укренерго", яка з вересня не мала достатньої кількості членів після звільнення голови правління Володимира Кудрицького.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вони написали у X (Twitter).

Дипломати G7 привітали призначення нової наглядової ради "Укренерго", зазначивши, що це "сприятиме подальшій міжнародній підтримці енергетичної безпеки України на тлі постійних жорстоких атак з боку Росії".

"Наглядова рада має невідкладно розпочати відбір нового голови правління", – додали вони.

Реклама:

Посли G7 вітають призначення нової Наглядової ради Укренерго. Це сприятиме подальшій міжнародній підтримці енергетичної безпеки України на тлі постійних жорстоких атак з боку Росії. Наглядова рада має невідкладно розпочати відбір нового голови правління – G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 12, 2024

Як відомо, два незалежні члени "Укренерго" подали заяви про звільнення на початку вересня, публічно заявивши про політичний тиск, який став причиною звільнення керівника компанії Володимира Кудрицького. На їхню думку, корпоративне управління "Укренерго" поставлено під сумнів.

Ще одна вакансія незалежного члена наглядової ради була не заповнена і до того, попри багаторазові заклики партнерів до української влади.

Наприкінці листопада уряд України погодив призначення чотирьох незалежних членів наглядової ради "Укренерго", а 10 грудня – трьох представників держави.

У США раніше говорили, що після призначення наглядової ради "Укренерго" чекають на призначення нового голови правління замість Кудрицького.