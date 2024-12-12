МИД Эстонии выделит дополнительные 200 тысяч евро для помощи Украине

Министерство иностранных дел Эстонии выделит дополнительно около 200 тысяч евро из бюджетов 2024 года для помощи жителям Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Тсахкна, которого цитирует ERR.

Помощь предназначена для наиболее уязвимых – женщин, детей и людей с особыми потребностями. Кроме того, часть средств пойдет на поддержку восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"Мы не можем забывать, что вблизи линии фронта в Украине ситуация по-прежнему очень тяжелая, а гуманитарные потребности велики. Влияние войны глубоко затрагивает общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддержать наиболее уязвимых людей", – сказал глава МИД Эстонии.

Реклама:

Как указано, 100 тысяч евро выделено Гуманитарному фонду Украины при Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Еще 68 тысяч евро выделено Фонду ООН в области народонаселения для смягчения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году.

На поддержку деятельности Международной организации по миграции в 2025 году эстонское МИД выделило 10 тысяч евро

Фонд поддержки энергетики Украины получит 20 тысяч евро для восстановления энергетической инфраструктуры.

Напомним, в ноябре правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.