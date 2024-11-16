Естонія відправляє новий пакет військової допомоги Україні

Правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура по отправке Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Эстонии.

По словам, пакет помощи будет собран из запасов эстонских Сил обороны, "учитывая потребности Украины, но при этом таким образом, чтобы не пострадала обороноспособность Эстонии".

Пакет будет включать военно-морскую форму, приборы наблюдения, прицелы, средства баллистической защиты и различные виды боеприпасов.

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"Этот пакет помощи не будет последним, и вскоре мы откроем ежегодную программу поддержки эстонских компаний на конкурсной основе, которая позволит Украине получить помощь в производстве продукции эстонской оборонной промышленности. Это не только поддержит Украину, но и экономику и безопасность самой Эстонии", – добавил Певкур.

В марте страна объявила о пакете военной помощи Киеву на 20 миллионов евро.

Ранее в Эстонии заявляли, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.