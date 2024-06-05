Эстония практически исчерпала запасы оружия и боеприпасов для передачи Украине

Туули Дунетон, вице-канцлер по вопросам оборонной политики Министерства обороны Эстонии, заявила, что у страны практически не осталось на складах оружия и боеприпасов, которые она могла бы передать Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Чиновница выразила надежду, что министерство получит дополнительные сто миллионов евро, запланированные на военную поддержку Украины в бюджете на следующий год. Ведь, по ее словам, поддержка Украины не должна происходить за счет развития обороноспособности Эстонии.

"Но также понятно, что у нас остается все меньше конкретного вооружения и боеприпасов, которые мы можем отправить в Украину из наших собственных запасов", – отметила Дунетон.

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После полномасштабного вторжения России Эстония отправила ряд грузов помощи украинским силам обороны. Помощь предоставлялись со складов эстонской армии.

Например, Украина получила от Эстонии Javelin, которые на эстонских складах за несколько лет испортились бы. Эстония также прислала Украине гаубицы, поскольку на замену им в страну прибывает все больше мобильной артиллерии.

"Наверное, еще можно очень редко заглядывать в резервы Сил обороны Эстонии, чтобы посмотреть, что можно собрать и отправить в Украину в случае большой чрезвычайной ситуации. Но в общей картине они уже полностью себя исчерпали", – сказала чиновница.

"Если мы хотим купить совершенно новые боеприпасы или вооружение на рынке или присоединиться, например, к немецкой инициативе по ПВО, этот финансовый ресурс должен поступать дополнительно", – пояснила она.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна во время недавнего визита в Киев заявил, что Эстония вскоре подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с Украиной.

А эстонский премьер-министр Кая Каллас призвала западные государства усилить военную поддержку Украины ввиду того, что в случае победы России ее государство станет следующей мишенью агрессии.