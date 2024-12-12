WSJ: Трамп поддержал отправку европейских войск в Украину для контроля за "перемирием"

Во время встречи в Париже 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп сказал, что Европа будет вынуждена взять на себя основное бремя обязательств по поддержке Украины и будущим прекращением огня.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

Во время разговора с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном Трамп, по словам источников WSJ, сказал, что не поддерживает членство Украины в НАТО, но хочет видеть "сильную, хорошо вооруженную Украину" после любого прекращения боевых действий.

Избранный президент США добавил, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины, и что он хочет, чтобы прекращение огня контролировали европейские войска, присутствующие в Украине, говорится в материале. Там добавляют, что Трамп исключил присутствие войск США в Украине.

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Также, пишет WSJ, Трамп призвал европейцев сделать больше, чтобы заставить Китай надавить на Россию и положить конец полномасштабному вторжению. В этом контексте лидеры упоминали возможность использования тарифов против Пекина.

В окружении будущего президента США сказали The Wall Street Journal, что тот пока не имеет конкретного плана по Украине, а ключевые решения примет после того, как сформирует команду по национальной безопасности и проведет дальнейшие переговоры с союзниками – и, возможно, с Владимиром Путиным.

Дискуссии о размещении европейских войск на территории Украины впервые публично озвучил французский президент Эмманюэль Макрон в начале 2024 года.

Сейчас, после победы Трампа на выборах в США, они активизировались и в частности обсуждались во время недавнего визита Макрона в Польшу.

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского, Макрона и Трампа в Париже 7 декабря лидеры Франции и Украины попытались убедительно объяснить избранному президенту США свое видение того, что нужно для устойчивого мира в Украине, но конкретных деталей не обсуждали.