Reuters узнало больше деталей переговоров Зеленского, Трампа и Макрона в Париже

На встрече Зеленского, Макрона и Трампа в Париже в минувшую субботу лидеры Франции и Украины попытались убедительно объяснить избранному президенту США свое видение того, что нужно для устойчивого мира в Украине, но конкретных деталей не обсуждали.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале Reuters от 11 декабря на основе общения с пятью лицами, которым рассказывали о ходе встречи.

Трое лидеров во время разговора, который длился 35 минут без советников, не обсуждали конкретных деталей какого-то возможного формата прекращения огня.

Трамп повторил, что хочет "немедленного перемирия" и быстрого прекращения войны, но в целом вел себя дружелюбно, с уважением, и выглядел готовым слушать.

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Неназванный собеседник из Офиса президента Украины поделился, что прозвучали месседжи о том, что просто "прекращение огня" без надлежащих гарантий безопасности не будет достаточным, потому что Россия восстановит силы и нападет снова – так, как уже делала. На вопрос о том, как отреагировал Трамп, украинский чиновник сказал, что тот "обдумывает все детали".

По словам одного из собеседников агентства, Макрон и Зеленский в разговоре с Трампом высказывали похожие аргументы, но осторожно, чтобы Трамп не воспринял это как то, что его "загоняют в угол". Они объясняли свое видение ситуации и подчеркивали, что без поддержки США Украине будет очень сложно держаться дальше.

На встрече прозвучала фраза Зеленского, о которой он потом сам рассказал публично, что "Путин боится только Трампа, и, возможно, Китая", и чтобы для того, чтобы мир был длительным, важна решительная позиция США.

Макрон со своей стороны подчеркивал, что Европа сделала действительно большой вклад в поддержку Украины, а также готова больше инвестировать в коллективную оборону.

Президент Франции также отмечал, что нынешний Владимир Путин "не тот самый, каким был в 2017 году", когда Трамп имел с ним дело как президент США.

Напомним, Трамп после разговора с Зеленским в Париже сказал, что увидел "готовность к переговорам" и заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.

По данным СМИ, визит Макрона в Варшаву в четверг будет посвящен прежде всего деталям его встречи с Трампом и Зеленским. Президент Франции якобы планирует обсуждать с польскими коллегами свою идею относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине.