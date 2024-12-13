Блинкен прибыл с неанонсированным визитом в Ирак

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 13 ноября, прибыл в Ирак с неанонсированным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ходе визита Блинкен встретился с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа аль-Судани для переговоров о будущем соседней Сирии.

Он также посетил посольство США в Багдаде и сообщил, что говорил с премьером Судане о ситуации в Сирии.

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По словам госсекретаря, они обсудили "убеждение многих стран в регионе и за его пределами, что, поскольку Сирия переходит от диктатуры Асада к, надеемся, демократии, она делает это таким образом, чтобы, конечно, защитить все меньшинства в Сирии, что приведет к созданию инклюзивного, внеконфессионального правительства".

Он также добавил, что Сирия не должна превратиться в "платформу для терроризма".

"Никто не осознает важность этого больше, чем Ирак, из-за длительного присутствия ИГИЛ в Сирии, и мы полны решимости убедиться, что ИГИЛ не сможет возродиться", – сказал он.

Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что Вашингтон рассматривает этот момент как возможность еще больше ослабить влияние Ирана в регионе.

Блинкен совершает поездку по Ближнему Востоку в связи со скорым падением режима Башара Асада.

Ранее Блинкен встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы поговорить об улучшении отношений между странами и последних событиях в Сирии.

Также СМИ сообщали, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.