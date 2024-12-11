ЗМІ: США здійснили перші контакти з повстанцями, що повалили режим Асада у Сирії

У Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара аль-Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters на основі спілкування з двома посадовцями і помічником члена Конгресу, які були поінформовані про перші контакти Штатів з повстанцями.

Штати передали повстанцям заклик не переймати владу автоматично без будь-якого офіційного процесу, а забезпечити формування більш представницького перехідного уряду.

Контакти з групою "Хаят Тахрір аш-Шам", яка на початкових етапах була пов’язана з "Аль-Каїдою" і опинилася у терористичному списку США, здійснювали у координації із союзниками США на Близькому Сході, зокрема Туреччиною. Також Білий дім підтримує контакти з цього питання з командою Трампа.

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Співрозмовники не стали уточнювати, чи повідомлення передали напряму, чи через посередників.

Обговорення називають частиною спроб Вашингтона тримати зв’язок з різними групами інтересів всередині Сирії і запобігти хаосу після падіння Асада.

У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив умови, за яких Штати визнають і підтримають нову владу у Сирії.

Співрозмовник агентства з Конгресу каже, що від деяких членів Конгресу почали лунати заклики до зняття санкцій США, накладених на Сирію і зокрема групу повстанців, якщо вони погодяться на певні вимоги США.

Раніше від посадовців США неодноразово лунали заяви, що вони планують продовжувати військову операцію проти ІДІЛ на північному сході Сирії, щоб не допустити її посилення в умовах "вакууму влади". Окрім того, Штати хочуть запобігти посиленню впливу у Сирії угруповань, що мають підтримку Ірану.

Ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.

Також ситуацію в Сирії обговорюватимуть лідери країн G7 на віртуальному саміті 13 грудня.