Президент Хорватии обещает не допустить отправки хорватских военных в Украину

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не допустить отправки хорватских военных в Украину, пока он является президентом.

Об этом Миланович заявил на своей Facebook-странице в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Миланович, который хочет переизбраться на второй срок на выборах этой зимой, заявил, что хорватские солдаты не будут воевать в чужих войнах. Он сказал об этом на фоне обсуждений в Европе относительно потенциального развертывания европейских войск в Украине.

"Опять начинаются дискуссии относительно возможного отъезда солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от таких конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-то приказу", – заявил Миланович.

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Он добавил, что Хорватия будет действовать осторожно и заботиться о собственных интересах.

Напомним, осенью Миланович отказался согласовать участие военных страны в инициативе НАТО по поддержке Украины NSATU, поскольку она "потенциально может быть вредной для национальных интересов".

Миланович является ведущим европейским президентом-симпатиком Путина и противником военной поддержки Украины. Его взгляды подробно проанализированы в статье Против Украины и НАТО).

Первый тур президентских выборов в Хорватии состоится 29 декабря, а второй придется на 12 января. Читайте больше в статье: Второй срок для пророссийского лидера? Кто станет новым президентом Хорватии.