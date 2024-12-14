В парламенте Грузии начинаются "выборы" президента, под стенами собирается протест

В парламенте Грузии начинают процедуру президентских выборов, впервые через Коллегию выборщиков, которые действующий президент и оппозиция не считают легитимными.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В здании парламента начинают процесс президентских выборов, которые впервые проходят не прямым народным голосованием, а через коллегию выборщиков. Единственным выдвинутым кандидатом является кандидат антизападных взглядов, экс-футболист Михаил Кавелашвили, который является представителем формально отдельной от "Грузинской мечты" партии "Сила народа".

Реклама:

В коллегию входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 представитель Верховного совета Аджарской Автономной Республики и 20 – Абхазской Автономной Республики, а также 109 членов представительных органов местного самоуправления (сакребуло).

Несмотря на то, что оппозиция бойкотирует работу парламента, формально в составе коллегии присутствует 61 депутат от оппозиционных партий. Они не будут участвовать в голосовании.

Не будут голосовать как минимум двое представителей абхазского Совета.

Квоту от органов местного самоуправления, которой не воспользовалась оппозиция, заняли представители "Грузинской мечты".

В целом правящая партия имеет в коллегии 211 представителей, чего формально достаточно для проведения голосования и избрания президента.

Под зданием парламента собираются проевропейские протестующие. В пятницу в столице прошли многочисленные акции протестов представителей тех или иных сфер и профессий.

Опрос компании IPM Research показал, что антивластные протесты поддерживают 65% грузинского общества.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия, а странам Запада и Украине придется определяться, считать ли легитимной новую власть Грузии.

Читайте эдиториал "ЕвроПравды" о том, почему Украине стоит проявить лидерство и изменить политику в отношении Грузии.