65% грузин поддерживают антиправительственные протесты

Текущие протесты в Грузии поддерживает подавляющее большинство населения страны.

Это показал опрос, проведенный консалтинговой компанией IPM Research, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

На вопрос "Поддерживаете ли вы текущие протестные акции?", положительно ответили 65% респондентов.

Протестные настроения особенно преобладают среди граждан 18-34 лет. В этой возрастной группе положительно ответили 76%.

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На вопрос, кого вы поддерживаете в сегодняшних реалиях, оппозицию выбрали также 65%, "Грузинскую мечту" лишь 22% респондентов.

При этом ровно половина (50%) считают, что политика правящей партии является пророссийской. Тех, кто считает ее прозападной, всего 17%.

61% участников опроса уверены, что парламентские выборы в Грузии были сфальсифицированы. 25% верят, что выборы были честными.

Исследование проводилось методом телефонного опроса с 3 по 12 декабря. Было опрошено 1600 совершеннолетних граждан. Погрешность результатов не превышает +/– 2,5%.

С 28 ноября в Грузии продолжаются масштабные акции протеста против остановки евроинтеграции действующей властью.

Напомним, парламент Грузии в пятницу в окончательном чтении одобрил законопроект, согласно которому на акциях запрещено закрывать лицо маской и использовать пиротехнику.

14 декабря в парламенте состоятся непрямые выборы президента Грузии, о непризнании которых уже объявила оппозиция. Поэтому можно ожидать, что в этот выходной день возле парламента снова соберется массовая акция протеста.

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