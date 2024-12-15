СМИ: Партия Шольца в предвыборной программе пропишет отказ от Taurus для Украины

Социал-демократическая партия нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца в предвыборной программе отдельно может указать отказ от предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в проекте программы СДПГ, с которой ознакомилось агентство DPA.

В документе, который цитирует агентство, немецкие социал-демократы поддерживают военную помощь Украине "с благоразумием и чувством меры", но так, чтобы Германия и НАТО не должны становиться стороной в войне.

Это также означает отказ в поставках крылатых ракет Taurus, которые Украина запросила в прошлом году, отмечает DPA.

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Кроме того, добавляет агентство, в предвыборной программе СДПГ ничего не сказано о нынешней дискуссии относительно вступления Украины в НАТО, миротворческих сил в случае "прекращения огня" или других гарантий безопасности для Украины.

Среди прочего, партия Шольца поддерживает выделение не менее 2% ВВП на оборону и размещение американских ракет "Томагавк" в Германии, а также выступает за новую, но добровольную модель военной службы.

Предвыборная программа СДПГ должна быть утверждена на съезде партии 17 декабря.

Как известно, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывает Украине в поставках дальнобойного вооружения.

Лидер немецкого оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который претендует на пост канцлера, заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.