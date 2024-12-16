Правительство Италии одобрило 10-й пакет военной помощи Украине

Итальянское правительство одобрило десятый по счету пакет военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Содержание нового пакета военной помощи Украине, как и в предыдущие разы, является засекреченным, также публично не оглашаются сроки его отправки.

Известно, что детали новой помощи министр обороны Италии Гвидо Крозетто представит в среду, 18 декабря, на заседании комитета парламента по вопросам безопасности (COPASIR).

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Ранее неофициально сообщалось, что итальянское правительство, вероятно, одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.

Италия оказывает военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го. Но фактически вся информация об отправке оружия засекречена.

Для отправки оружия в Украину правительству премьера Джорджи Мелони нужно разрешение парламента. Сейчас оно действует до конца 2024 года.

Ранее стало известно об отправке франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T – уже второй для Украины.