Сийярто "спас" патриарха Кирилла и посла РФ в ООН от санкций ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что заблокировал включение патриарха РПЦ Кирилла и постоянного представителя России при ООН Василия Небензю в санкционный список ЕС.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 16 декабря, пишет "Европейская правда со ссылкой на Magyar Hang.

Сийярто пояснил, что не заблокировал введение 15-го пакета санкций ЕС против России, потому что он предусматривает исключение для Венгрии в отношении экспорта продуктов переработки российской нефти.

"Для нас это было важно, и поскольку нам удалось изъять из этого пакета санкций безумные идеи, мы не наложили вето на него", – добавил он.

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К таким "безумным идеям" глава венгерского МИД отнес наложение санкций на патриарха РПЦ Кирилла, что из-за оппозиции Будапешта блокируется с 2022 года.

"Я считаю, что наложение санкций на церковных лидеров и должностных лиц нужно избегать любой ценой, потому что если мы не сможем говорить между собой по церковной линии, будет потеряна последняя надежда на мир", – считает Сийярто.

Он также заявил, что ЕС планировал наложить санкции на посла России в ООН Василия Небензю, и назвал это странным, поскольку ООН – "это последнее пристанище, где ведутся политические консультации", и санкции "отрезали бы еще один окончательный путь к миру".

Напомним, Совет ЕС 16 декабря принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против России, куда в частности вошли чиновники Северной Кореи и китайские поставщики комплектов для дронов.

В рамках пакета ЕС наложил санкции на 54 человека и 30 организаций. Эти меры призваны противодействовать обходу санкций через нацеленность на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.