Правительству Шольца объявили недоверие, что запускает досрочные выборы в Германии

Немецкий парламент Бундестаг в понедельник, 16 декабря, ожидаемо выразил недоверие правительству Олафа Шольца, открыв путь к досрочным парламентским выборам в феврале 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Из 717 депутатов Бундестага, принявших участие в голосовании, доверие правительству Шольца выразили лишь 207 (это численность фракции Социал-демократической партии Шольца в Бундестаге), 394 – выразили недоверие, а 116 – воздержались.

Таким образом, Бундестаг выразил недоверие федеральному правительству. Теперь Шольц должен обратиться к президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой о роспуске парламента.

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Формально у Штайнмайера есть 21 день на принятие решения, но он уже ранее согласовал дату досрочных выборов – 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют лучший результат на выборах Христианско-демократическому союзу во главе с Фридрихом Мерцем, ХДС может получить более 30%. На втором месте по симпатиям избирателей – ультраправая "Альтернатива для Германии" с 18%. СДПГ Шольца готовы поддержать 17%, "Зеленых" – 13%.

Напомним, коалиция в Германии развалилась в ноябре после выхода из нее Свободной демократической партии.

Подробно об этом читайте в статье "Европейской правды".