Опрос в Германии: партия Шольца неожиданно улучшила позиции

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца существенно нарастила популярность и теперь лишь немного отстает от ультраправой "Альтернативы для Германии".

Таковы результаты опроса YouGov, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

СДПГ улучшила свои показатели на три процентных пункта, до 18%, по сравнению с серединой ноября. Это ее лучший результат на YouGov с июля 2023 года.

Их нынешнему партнеру по коалиции, "Зеленым", также удалось улучшить свои показатели – на один процентный пункт, до 13%.

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Рост этих двух партий произошел, очевидно, за счет оппозиционного блока ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП), поскольку они потеряли позиции по сравнению с последним опросом: ХДС – на три процентных пункта, до 30%, СвДП – на один процентный пункт, до 4%.

Другие партии сохраняют свои показатели с середины ноября: "АдГ" остается второй сильнейшей политической силой в Германии с неизменными 19%, Альянс Сары Вагенкнехт остается на уровне 7%, "Левые" – 3%, а другие партии вместе – 7%.

Напомним, в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и СвДП. Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют ХДС самый высокий результат на выборах. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к кандидату ХДС Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.