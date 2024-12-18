Во Франции оставили в силе приговор экс-президенту Саркози за коррупцию

Кассационный суд – высший апелляционный суд Франции – в среду, 18 декабря, отклонил апелляцию бывшего президента Николя Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Апелляция признала Саркози виновным по так называемому делу о прослушивании, оставив в силе предыдущий приговор – тюремное заключение сроком на три года, из них два условно.

В этом деле Саркози инкриминировали попытку получить секретную информацию от бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера по делу о нелегальном финансировании его избирательной кампании 2007 года совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

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В обмен на информацию Азиберу предлагали "желанную должность" в Монако. Главными доказательствами по делу стали записи телефонных разговоров Саркози и его адвоката.

Экс-президент Франции утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи утверждали, что Саркози узнал о прослушке, поэтому и отказался от своего замысла.

Ожидается, что в 2025 году Саркози предстанет перед судом по обвинениям в коррупции и незаконном финансировании, связанными с предполагаемым финансированием Ливией его президентской кампании 2007 года.

Саркози отрицает все обвинения. В случае признания его виновным экс-президенту может грозить до 10 лет заключения.

Кроме Саркози, единственным президентом в современной истории Франции, который был судим, является уже покойный Жак Ширак. Его признали виновным в коррупции в 2011 году – через четыре года после того, как он покинул пост.