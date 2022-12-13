Прокуратура просит три года условного заключения для Саркози по "делу о прослушке"

Генеральная прокуратура Франции во вторник объявила ходатайство об осуждении бывшего президента Николя Саркози к трем годам заключения условно по так называемому делу о прослушивании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Кроме заключения, прокуроры ходатайствуют перед судом о лишении Саркози гражданских прав на пять лет.

Других фигурантов дела - бывшего адвоката президента Тьерри Герцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера - обвинение тоже предлагает приговорить к трехлетнему заключению условно, а у Герцога - еще забрать право заниматься адвокатской деятельностью на пять лет.

Саркози подозревается в попытке получить секретную информацию от Азибера в начале 2014 года через своего адвоката в ходе рассмотрения дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. В обмен на информацию Азиберу якобы пообещали дать "желанную должность" в Монако.

По версии следствия, Саркози в разговоре с адвокатом дал понять, что готов устроить Азибера на престижную должность в Монако. Сам он утверждал, что предложение так и не было сделано, то есть он ни в чем не виноват, но следователи считают, что это не произошло из-за того, что бывший президент и его адвокат узнали о прослушке телефонов.

Обвинение отвергло один из аргументов защиты о том, что разговоры между адвокатом и его подзащитным (Саркози) являются предметом профессиональной тайны.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был осужден к реальному лишению свободы по так называемому "делу о прослушке". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

Напомним, в сентябре прошлого года бывшего президента Франции также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года.