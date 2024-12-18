США объявили дополнительные санкции против лиц и компаний, имеющих отношение к Nord Stream 2

Госдеп США объявил о введении дополнительных санкций против ряда лиц и компаний, которые уже находились под одним из санкционных законов США за участие в строительстве "Северного потока-2".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента, пишет "Европейская правда".

Санкции применили к ряду лиц, которые ранее уже находились под санкциями за участие в проекте строительства российского газопровода "Северный поток-2" по закону "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), а также нескольких новых владельцев судов, которые ранее попали под эти санкции.

Новые санкции применяются по санкционному режиму согласно президентскому указу 14024 "за вредоносную деятельность за рубежом властей Российской Федерации".

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В списке приводят восемь российских компаний и Морскую спасательную службу РФ, 17 судов, ООО "МТВ" и его основателя Маттиаса Варнига, который ранее был исполнительным директором NORD STREAM 2 AG, и саму NORD STREAM 2 AG.

Данный санкционный режим предусматривает замораживание активов в США или под контролем американских граждан или юрлиц, и запрет американцам осуществлять операции, как-то связанные с имуществом или интересами подсанкционных лиц – кроме исключений, на которые нужно получать разрешение. Это включает запрет передавать подсанкционным лицам любые средства, имущество или услуги, как и принимать их от них.

Напомним, российский газопровод "Северный поток-2", в который Россия инвестировала миллиарды евро, так и не начал использоваться после завершения строительства – вначале из-за юридических проблем, а далее из-за начала полномасштабной войны России против Украины.

В сентябре 2022 года одна из веток СП2 и обе ветви "Северного потока-1" были повреждены взрывами, расследование по этому поводу до сих пор продолжается.

В 2024 году Nord Stream 2 AG проиграла иск в Суде ЕС по директиве, которая распространяет правила внутреннего рынка природного газа на газопроводы из третьих стран.