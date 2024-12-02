Президент Евросовета считает, что вступление Украины положительно повлияет на экономику ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза, о которых шла речь в плане остановки экономического упадка ЕС.

Такое мнение он высказал в интервью Укринформу, передает "Европейская правда".

Журналисты спросили Кошту, могла бы Украина внести вклад в преодоление определенных уязвимостей в конкурентоспособности Европы, упомянутых в сентябрьском отчете Марио Драги, когда она станет членом ЕС, в том числе с точки зрения природных ресурсов, сельского хозяйства, энергетики, новейших технологий и, конечно, обороны.

По мнению Кошты, в этот список еще можно добавить "фактор высококвалифицированной рабочей силы".

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"Во всех этих сферах вклад Украины, когда она станет государством-членом, действительно будет очень положительным для общей конкурентоспособности ЕС", – уверен президент Европейского совета.

В начале сентября экс-президент Европейского центробанка и экс-премьер Италии Марио Драги представил план остановки экономического упадка ЕС, который заключается в том, что блоку необходимо инвестировать даже вдвое больше, чем Европа инвестировала в свое восстановление после Второй мировой войны.

В конце ноября стало известно, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.

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