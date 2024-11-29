Глава Еврокомиссии создает рабочую группу для реализации отчета о конкурентоспособности ЕС

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен создает рабочую группу, которая будет заниматься реализацией плана Марио Драги по повышению конкурентоспособности ЕС.

Об этом сообщило издание Politico, пишет "Европейская правда".

По словам двух чиновников, рабочая группа имеет целью превратить рекомендации бывшего президента Европейского центрального банка в конкретные предложения и потенциальное законодательство.

Отчет Драги о конкурентоспособности, опубликованный в сентябре, выдвинул ряд идей для институтов и столиц ЕС по борьбе с "медленной агонией", с которой Европа рискует столкнуться из-за нехватки инвестиций в инновации и фрагментации финансовых рынков вдоль национальных границ.

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Он также отметил, что производство и поставки некоторых стратегических товаров и услуг в ЕС слишком зависят от неевропейских компаний.

Фон дер Ляйен сделала отчет Драги центром своего второго срока на посту председателя Еврокомиссии, включив его основные выводы в политическую программу, которую она попросила поддержать Европарламент летом.

Представляя свою новую команду в среду в парламенте, фон дер Ляйен объявила, что главной инициативой следующего пятилетнего срока будет "компас конкурентоспособности", который позволит сократить инновационный разрыв с Соединенными Штатами, декарбонизировать экономику ЕС и повысить его экономическую независимость.

Хотя ее слова были несколько расплывчатыми, конкретной стороной ее заявления является текущая работа над формированием рабочей группы – в том числе из числа тех, кто помогал Драги писать его исследование и сохранял его конфиденциальность.

Рабочая группа, вероятно, будет работать в рамках генерального секретариата и сможет отчитываться непосредственно перед фон дер Ляйен.

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