Что вспомнила и что отказалась признать Ангела Меркель в своих мемуарах

В декабре 2021 года, когда Ангела Меркель ушла с поста канцлера Германии после 16 лет пребывания у власти, были все основания считать ее претенденткой на звание одного из величайших политиков с начала XXI века.

Сейчас – после трех лет молчания, которое казалось оглушительным на фоне того, как разваливалось ее политическое наследие, – Меркель продвигает свои будущие политические мемуары.

Впрочем, лучше бы она молчала, потому что даже это было более убедительным, считает автор Project Syndicate Славомир Сераковский.

О политическом наследии канцлера – в его колонке, Меркель без капли стыда. Что рассказала канцлер Германии о Путине и своих ошибках. Далее – краткое изложение колонки.

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Автор колонки обращает внимание, что первое интервью о своей книге Ангела Меркель дала немецкому еженедельнику Der Spiegel. В нем отставной канцлер защищает основные политические принципы, которые помогли сформировать Германию и Европу такими, какими мы их знаем сегодня.

Один из этих таких принципов, отмечает Славомир Сераковский, – ее политика умиротворения России, соответствовавшая принципу времен холодной войны "изменения через торговлю".

"Также (среди действий, вызвавших публичные вопросы) канцлер до сих пор считает правильным шагом принятие Германией в 2015 году более миллиона беженцев, преимущественно из Сирии и вообще Ближнего Востока, и поэтапный вывод из эксплуатации немецких атомных электростанций", – добавляет автор Project Syndicate.

По его словам, моральный аргумент Меркель о предоставлении помощи и убежища беженцам в 2015 году не вызывает сомнений.

Но, по мнению автора колонки, канцлер, безусловно, должна была понимать, что иммиграция в таком масштабе вызовет рост поддержки популистов не только в Германии (где именно после этого мы увидели феноменальный успех ультраправой популистской "Альтернативы для Германии"), но и по всей Европе.

"Поэтому хотя Меркель делала вид, что отстаивает либерально-демократические ценности, но ее политика привела к наступлению на них и к ослаблению либеральной демократии, а в конце концов – и к уменьшению контролируемой иммиграции", – утверждает Славомир Сераковский.

Он отмечает, что Меркель так же упорно поддерживает трубопроводы "Северный поток" из России (которая до сих пор не признает, что согласие на строительство "СП-2" было ошибкой), которые усилили власть опасного диктатора, ревизионистские планы которого в отношении Восточной Европы были очевидными.

Меркель, считает автор Project Syndicate, решила, что дешевый газ важнее польской или украинской безопасности.

"Но в конце концов ее подход привел к энергетическому кризису и стал одной из причин новой полномасштабной войны на европейском континенте. Как следствие, не стало ни дешевой энергии, ни безопасности", – констатирует Сераковский.

По его словам, еще в 2006 году Радослав Сикорский, тогдашний министр обороны Польши, сравнивал проект "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.

"За время ее длительного пребывания у власти Германия пыталась обменять безопасность Восточной Европы на дешевую энергию, отказалась от существующего источника возобновляемой энергии и дала популистам-националистам мощный повод для предвыборной кампании", – пишет автор.

Он считает, что Меркель сделала Европу менее защищенной от внешних и внутренних угроз.

В своей колонке Сераковский обращает внимание и на ослабление самой Германии при руководстве канцлера.

"За 16 лет правления Меркель не сделала ничего, чтобы подтолкнуть отрасли, которыми гордится Германия – химическую, фармацевтическую и производство автомобилей, до сих пор сконцентрированное на двигателях внутреннего сгорания, – адаптироваться к требованиям XXI века... И это еще мы не упоминали о немецкой армии, которая является объектом насмешек в европейской прессе", – отмечает автор Project Syndicate.

Подробнее – в колонке Славомира Сераковского Меркель без капли стыда. Что рассказала канцлер Германии о Путине и своих ошибках.