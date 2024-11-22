Меркель відмовилась визнати помилкою "Північний потік-2"

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилась визнати помилковим рішення про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", який мав збільшити обсяги поставок російського газу до Німеччини.

Про це Меркель сказала в інтерв’ю виданню Spiegel з нагоди виходу її мемуарів, повідомляє "Європейська правда".

Колишня канцлерка наголосила, що Росія розпочала свою повномасштабну війну у той час, коли по "Північному потоку-2" газ не йшов. Вона додала, що "не відступає від своїх рішень".

"Я бачила одним зі своїх завдань отримати дешевий газ для німецької економіки. Зараз ми бачимо наслідки високих цін на енергоносії для нашої країни. У мене не було б політичної більшості, яка б підтримала скасування торгівлі газом з Росією, і, безумовно, не було б підтримки з боку бізнес-спільноти", – заявила вона.

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Меркель додала, що, на її переконання, "Північний потік-2" мав політичний сенс.

"Як було можливо в новому порядку після холодної війни підтримувати зв'язки з такою людиною, як Путін, якого деякі історики називають ревізіоністом? Намагаючись дозволити йому брати участь у добробуті", – сказала вона.

У відповідь на ремарку журналістів, що у цьому Меркель помилилась, колишня канцлерка сказала, що зробила "все, що могла, щоб запобігти ситуації, яка зараз виникла".

"Я намагалася зупинити російський наступ на сході України під час переговорів у Мінську в 2015 році. Тоді мені здавалося нерозумним говорити одночасно про те, що ми розриваємо всі економічні зв'язки, які також були важливі для Путіна", – заявила Меркель.

У інтерв’ю Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.

Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

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