США объявили пакет военной помощи Украине на $725 млн

Соединенные Штаты в понедельник, 2 декабря, объявили о выделении Украине очередного пакета помощи общей стоимостью 725 миллионов долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Новая военная помощь, по словам Блинкена, предоставляется в рамках ранее примененного президентом США полномочия на использование запасов Министерства обороны (программа PDA).

В состав пакета входят ракеты Stinger, средства противодействия беспилотникам, боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, дроны, противопехотные мины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4; противотанковые ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, оборудование и боеприпасы для подрывных работ, а также "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры".

Реклама:

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средства, необходимые для защиты от российской агрессии", – подчеркнул госсекретарь.

Этот пакет знаменует собой резкое увеличение объема оружия, направленного в рамках использования Байденом программы PDA. Предыдущие объявления об использовании PDA обычно составляли от 125 до 250 миллионов долларов.

По оценкам, Байден имеет от 4 до 5 млрд долларов по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Между тем, по данным WSJ, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.